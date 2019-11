Leichtathletik : Schippers und Berger beherrschen Adolfosee-Lauf

Leichtathletik Es war ein beeindruckendes Bild, das sich am Samstag am Adolfosee in Hückelhoven-Ratheim bot: 169 Läuferinnen und Läufer nahmen am 24. Landschaftslauf „Rund um den Adolfosee“ teil, zu dem der TuS Jahn Hilfarth eingeladen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jules Reinecke

Während Sascha Berger vom TV Erkelenz den Zehn-Kilometer-Lauf in 36:39 Minuten als Gesamtsieger und Sieger der M40 vor Fritz Hamacher von Triathlon Waldfeucht (1. Männerklasse/37:39) und Klubkol-lege Nico Karius (1. M30/37:52) gewinnen konnte, dominierte Justin Schippers (SC Myhl LA) den „Fünfer“ in guten 17:59 Minuten. Die Plätze zwei und drei des Gesamtklassements erreichten M30-Sieger Michael Claßen (Mönchengladbacher LG/18:13) und Ernst Warwa (ATG Aachen), der mit 18:20 die M45 für sich entschied.

Justin Schippers gewann den Fünfer in Ratheim. Foto: SC Myhl LA