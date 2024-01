Deutsche Langstrecken-Meisterschaft in Wassenberg Im Mai kommt die Leichtathletik-Elite in die Region

Eifert fädelte diese DM ein, als er mit einer Mail das Interesse an dieser Meisterschaft beim Landesverband Nordrhein bekundete und sein Präsidium das Premiere-Ereignis in Wassenberg befürwortete. Der Landes-Wettkampfreferent reichte dann den Antrag beim Deutschen Leichtathletik-Verband ein und der SC Myhl LA bekam den Zuschlag. Eifert weiß bei 10.000 Meter, wovon er spricht: In der Rekordliste des ehemaligen Leichtathletik-Kreises Heinsberg steht er seit 1978 auf 10.000 Meter mit einer Zeit von 29:18,8 Minuten. „Ich habe auch schon an einer Deutschen Meisterschaft über 10.000 Meter teilgenommen, aber das ist schon so lange her“, sagt Eifert.