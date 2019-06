Leichtathletik : Nachwuchs des TuS Jahn Hilfarth überzeugt

Hückelhoven Die U16-Mädchen aus Hilfarth waren beim Team-Wettkampf in Düsseldorf eine Klasse für sich. Damit haben sie sich für das Finale in Aachen qualifiziert.

Das weibliche U16-Team des TuS Jahn Hilfarth hat sich für das Team-Finale qualifiziert, das am 15. September in Aachen ausgetragen wird. Bei den Vorkämpfen zum früher als Mannschafts-Mehrkampf bekannten Turnier in Düsseldorf übertrafen die Mädels mit insgesamt 8255 Punkten sogar deutlich ihr Endkampf-Ergebnis aus dem Vorjahr (7905 Punkte), mit dem sie 2018 Vizemeister geworden waren.