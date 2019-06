Leichtathletik : Kreisrekorde bei Regio-Meisterschaften

Euskirchen Starke Ergebnisse für die Athleten des Kreis Heinsberg bei den neu gegründeten Südwest-Regionsmeisterschaften. Kerstin Krolikowski und Ines Ditters stellten dabei neue Bestmarken im Kreis auf.

In der W50 gewann Kerstin Krolikowski nicht nur mit 1,33 Metern im Hochsprung und 32,37 Metern im Speerwurf die Titel, sondern erzielte neue Vereins- und Kreisrekorde. Den bisherigen Hochsprungrekord in dieser Klasse hielt seit 1994 Ulla Esser, damals noch unter dem Namen Ulla Waldschmidt. Den Speerwurfrekord hielt seit 2007 Anette Funke (beide TV Erkelenz). Ihren dritten Titel fügte Krolikowski mit 3,70 Metern im Weitsprung hinzu. In der gleichen Klasse siegten Beate Derichs mit 35,86 Sekunden über 200 m und Anja Deckers mit 9,40 Metern im Kugelstoßen. Einen weiteren Kreisrekord erzielte Ines Ditters (alle SC Myhl) über 800 Meter in der W45, als sie nach 2:44,78 Minuten über die Ziellinie lief.