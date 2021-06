Deutsche Meisterschaft in Braunschweig : Frederik Ruppert läuft zum deutschen Vizetitel

Leichtathletik Der Läufer des SC Myhl überzeugte bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ebenso wie Paula Schneiders vom LAZ Mönchengladbach. Deren Ziel ist nun die Teilnahme an der U23-Europameisterschaft.

Spannend und schnell war das Rennen über 3000 Meter Hindernis der Männer bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig, bei dem von elf Teilnehmern sieben persönliche Bestzeiten liefen. Frederik Ruppert (SC Myhl) durfte sich dabei letztlich als Deutscher Vizemeister in tollen 8:25,27 Minuten feiern lassen.

Die Studentin gestaltete ihren Lauf gleichmäßig und hielt ihr eingeschlagenes Tempo. Auf den letzten 800 Metern heftete sie sich an die Fersen von Lisa Vogelsang (Hildesheim). Knapp hinter der zwei Jahre älteren Gegnerin überquerte die LAZ-lerin die Ziellinie und freute sich nicht nur über Rang fünf, sondern auch über die Norm zur U23-EM. Die Tickets für die kontinentalen Wettkämpfe werden in drei Wochen im Rahmen der deutschen U23-Meisterschaft in Koblenz vergeben. Die dort besten drei U23-Läuferinnen, die die Norm erfüllt haben, dürfen dann von 8. bis 11. Juli in Talinn/Estland die deutschen Farben vertreten. Den ersten Schritt erfüllte Schneiders mit der Normerfüllung.