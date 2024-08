Medaillen-Traum im Hindernislauf beendet Frederik Ruppert verpasst den Endlauf um nur drei Hundertstel

Bis zur letzten Runde war das Spitzenfeld eng zusammen – und Ruppert mischte munter mit, ging auch als Fünfter auf die letzten 400 Meter. Dort setzten sich die ersten Vier dann aber rasch ab, und Ruppert verlor gehörig an Boden, drohte zwischenzeitlich deutlich zurückzufallen. „Da habe ich den Abstand zu groß werden lassen, doch in dem Moment fühlte ich mich so schlapp. Die Atmosphäre hat mich dann noch mal rangesaugt, und die letzten 150 Meter waren dann wieder bockstark“, sagte Ruppert nach dem Lauf vor 80.000 Zuschauern im Stade de France. In der Tat setzte der 27-Jährige nach dem Wassergraben zu einem veritablen Endspurt an, machte auf der Zielgeraden noch gehörigen Boden auf den zuvor enteilten Desgagnes wieder gut – drei Hundertstel fehlten am Ende dann aber eben zur Finalteilnahme. Unzufrieden war der amtierende Deutsche Meister aber nicht: „Ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen hatte: Ich wollte mutig laufen und nicht einfach hinten mitschwimmen. Das ist mir auch geglückt, und darauf kann ich stolz sein.“ Weiter geht es für Ruppert am 25. August in der Diamond League.