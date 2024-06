Junge Leichtathleten sind erfolgreich TV Erkelenz holt 15 Titel bei Regionsmeisterschaften

Bei den U18-Jungs starteten drei Erkelenzer. Hendrik Vieten ging am Samstag über 800m an den Start und holte sich in neuer Bestzeit von 2:05,28 Minuten den Regionsmeistertitel in Gold. Am Sonntag lief er über 1500m in 4:22,23 (PB) zum Vizemeistertitel in Silber. Lenny Schorn holte sich die Bronzemedaille im Hochsprung mit einer neuen Bestleistung von 1,69m.