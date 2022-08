Uwe Peters vom TV Hückelhoven-Ratheim : Für die Heimat ist kein Weg zu weit

Jubilar Uwe Peters, Hubertus Neumann, Leo Feiter und Hans-Josef Geiser, 38 Jahre an der Spitze des Stadtsportverbandes Hückelhoven (v.l.). Foto: Renate Resch

Leichtahtletik Vom tschechischen Teplice nach Ratheim sind es 700 Kilometer. Die fuhr der ehemalige Leichtathlet Uwe Peters vom TV Hückelhoven-Ratheim, um seinen 70. Geburstag mit alten Wegbegleitern feiern zu können. Ein Blick in die Historie.

Auch als sich für den gelernten Maler und Lackierer Uwe Peters bald abzeichnete, dass der Aufbau einer Vertriebsstruktur für seinen aus Krefeld operierenden Unternehmer in Tschechien nicht nur ein Intermezzo mit überschaubarer Zeit werden würde, war für den damals 44-jährigen Handwerksmeister klar: „Den Kontakt in die rheinische Heimat, nahe der niederländischen Grenze, werde ich immer aufrecht halten, schon alleine wegen der sportlichen Verbindungen zum TV Hückelhoven-Ratheim, der für mich seit dem 13. Lebensjahr meine zweite Familie bedeutet.“

Kein leichtes Unterfangen, zumal der gebürtige Kleingladbacher sich in Teplice – einer rund 50.000 Einwohner zählenden Bezirksstadt in der nordböhmischen Aussiger Region – zum Leiter für Farben und Lacke entwickelt hatte. Das hatte vielleicht auch mit den sich im Eiltempo verbessernden Sprachkenntnissen zu tun, die ihm von einer ehemaligen Oberkommissarin gedolmetscht wurden. Dazu die Kurzform: Heute sind Uwe und die tschechische Lenka ein glückliches Ehepaar mit zwei Jungs, die die Kennzeichnung CZ im Pass haben, dazu zwei Töchter mit dem „D“, die Uwe zum zweifachen Opa gemacht haben. Und weil die deutsch-tschechische Patchworkfamily quasi vom ersten Tag an funktionierte, war auch der Heimatschwur locker zu erfüllen, wenn auch dazwischen für eine Tour immerhin 700 Autobahnkilometer liegen. „Doch die für heute, das waren die, die am leichtesten fielen“, sagt Uwe Peters im Kreis der Familie und Freunde, zusammengekommen zu seinem 70. Geburtstag im „Ratheimer Eck“, um Heimatluft einzuatmen, aber auch aus dem Schatz der Erinnerungen zu erzählen.

Die Leichtathletik nimmt da wohl den höchsten Rang ein beim vielfachen Kreismeister und Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften in unterschiedlich besetzten 4 x 400 Meter-Staffeln. Uwe Peters Bestmarke über 400 Meter liegt bei 54,4 Sekunden, die 800 Meter bei 2:00,8 Minuten. Vorbilder sah er in dem legendären Mittelstrecken-Guru des TV Hückelhoven-Ratheim, Hans-Joachim Schultz, der 63-jährig 2005 unerwartet verstarb. Genau wie der beliebte Bernhard Lüthe, den dieses Schicksal bereits 1987 ereilte. Trauer löste auch vor zwei Jahren der Tod von Harald Koken aus, der zum Winter-Trainingscamp auf Mallorca gehörte, wie auch Herbert Cordewener, Hubertus Neumann und Uwe Peters. Sie alle schätzten sich als „gute Kameraden“.

Wie das auch in der Gemeinschaft Ratheimer Sportler bei den von 1986 bis 2019 organisierten Radtouren der Fall war. Als deren „Erfinder“ ist Hans-Josef Geiser bekannt, der Organisationsqualitäten über Jahrzehnte in Vereinen und Verbänden unter Beweis stellte, am nachhaltigsten als Vorsitzender des Stadtsportverbandes Hückelhoven von 1979 bis 2017. Mit dabei auch Leo Feiter, dem neben Hein Langeheinecke und Horst Schwartz bekanntesten VfJ-Kicker aus Ratheim, der von 1960 bis 1976 jede gegnerische Abwehrreihe in Unruhe versetzte. Und den Ausgleich zu den Leitungen im Bauverwaltungsamt, Sozialamt oder im Hauptamt des Hückelhovener Rathauses im Sport fand. Geschätzt von allen die Ruhe, Sachlichkeit und Ausdauer die Hubertus Neumann ausstrahlte, von Hause aus Motorsportler, Leichtathlet, aber auch in der Ahnenforschung ein Ass. Dass ihr Sportfreund Uwe Peters als „guter Kamerad“ oder als „feiner Kerl“ gesehen wird, fand Begründung auch in der Feststellung „weil er immer wieder eine so weite Anreise zum Besuch der Heimat auf sich nimmt“.