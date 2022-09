Fussball-Landesliga : Helpenstein bleibt weiter sieglos

Tom Voss überwindet Helpensteins Torhüter Torben Fritsche zum 2:0 für Eilendorf. Foto: Nipko

Fussball-Landesliga Mit Mittelrheinliga-Absteiger SV Eilendorf liefert sich der SV Helpenstein ein munteres Spiel, verliert jedoch 1:2. Abwehrchef Hendrik Höfels sieht in der Schlussphase Gelb-Rot.

Von Herbert Grass

Der SV Helpenstein bleibt auch bei seinem dritten Spiel in der Landesliga sieglos, verliert zu Hause gegen Mittelrheinliga-Absteiger SV Eilendorf 1:2. Und das am Ende auch verdient. Allerdings musste Helpensteins Trainer André Lehnen auch auf wichtige Stammkräfte verzichten. Unter anderem, wie schon gegen Düren und in Rott, auf den ausgemachten „Häuptling“ der Truppe, auf Dominik Hahn. Der droht wegen einer Hüftverletzung sogar länger auszufallen. Weil zudem auch Robin Jackels (verletzt) und Robin Langer (aus disziplinarischen Gründen vereinsintern gesperrt) fehlten, ging spielerisch nicht viel. Der große „Rest“ war zwar stets bemüht – allein es reichte gegen den Ex-Mittelrheinligisten lange nicht.

Eilendorf ging in der 30. Minute völlig verdient mit 1:0 in Führung, als Mittelstürmer Tom Voss sehenswert traf. Kurz zuvor hätte Eilendorf schon treffen können, aber der aufgerückte Kapitän Hans Bresser köpfte eine Freistoßflanke von Nuredin Alikahn nur knapp am Helpensteiner Tor vorbei. Unmittelbar nach dem 0:1 brachte Helpensteins Julian Hahn einen Eckball von der linken Seite vors Gästetor, der Ball rutschte durch, genau vor die Füße des aufgerückten Niklas Brunen. Doch dieser traf den Ball nicht richtig, sodass SV-Keeper Raphael Maskow keine Mühe hatte, die Kugel lässig aufzunehmen. Das war es in Halbzeit eins an Helpensteiner Tordrang. Besser machten es die Gäste, die wesentlich agiler auftraten. So auch in der 42. Minute, als Luc-Leonardo Bini frei vor Helpensteins Torwart Torben Fritsche auftauchte, dann aber mit links am Tor vorbeischoss.

In der unmittelbar folgenden Halbzeitpause versuchte Trainer Lehnen seine Mannschaft zwar wieder einzuschwören – gebracht hatte das aber erst einmal nichts. Im Gegenteil: Gerade mal neun Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Eilendorfs Angreifer Voss erneut traf. Von Neuzugang Marvin Meurer glänzend bedient, nahm Voss aus rund zwölf Metern mittig vor dem Tor Maß – und schoss am machtlosen Fritsche vorbei halbhoch zum 2:0 ein.

Erst jetzt wurde auch Helpenstein offensiver, gewann Zweikämpfe und kam zu Torchancen. So in der 62. Minute, als der eingewechselte Ron Eisermann aus der Drehung abzog und Eilendorfs Torwart Maskow zu einer Glanzparade zwang. Ein Solo von Ibrahim Karpuz konnte kurz danach nur mit einem Foul unterbunden werden, allerdings nicht im, sondern kurz vor dem Eilendorfer Strafraum. Pech hatte Helpenstein in der 64. Minute, als Karpuz aus der Distanz nur die Latte traf. Fast im Gegenzug schien aber sogar das 0:3 aus SV-Sicht fällig, aber Doppeltorschütze Voss setzte den Ball neben das Tor.