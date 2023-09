Knappe Pleite gegen Weiden SV Helpenstein auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter

Den besseren Start in die Partie erwischte Helpenstein, und verzeichnete nach fünf Minuten auch den ersten Torschuss. Weiden schien beeindruckt und leistete sich auch einige Abwehrschnitzer. So in der neunten Minute, als Robin Jackels – wieder einer der agilsten in den Reihen des SVH – an der Strafraumgrenze von Weidens Abwehrspieler Julian Wiersberg noch so gerade am Torschuss gehindert werden konnte. Aber das so hochkarätig besetzte Team aus dem Großraum Aachen wurde weiter unter Druck gesetzt, hatte in der 25. Minute Glück, dass ein Fehler ihres Torwarts Frederik Said nicht mit einem Gegentor bestraft wurde, den anschließenden Torschuss von Ron Elsermann lenkte er zur Ecke. Nach einer halben Stunde wurde Weiden stärker. Immer wieder angetrieben von Mittelfeldakteur Philipp Simon, und über die schnellen Außenbahnspieler Julian Braun und Yassine Ali Gnondi wurde es brenzlig für das Helpensteiner Tor und deren Torwart Torben Fritsche. Hatte Valerius in der 34. Minute einen Kopfball noch vorbei geköpft, traf er nur zwei Minuten später zum 1:0. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß, war der wieselflinke Ali Gnondi der Helpensteiner Abwehr entwischt, legte von der linken Seite mustergültig für Valerius auf, der dann dem machtlosen Fritsche keine Abwehrchance ließ. Sichtlich beeindruckt vom Gegentor war Helpenstein bis zur Pause in den Zweikämpfen meist nur noch zweiter Sieger.