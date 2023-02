Ordentliche erste Hinserie in der Landesliga SV Helpenstein gibt sich als selbstbewusster Liga-Neuling

Die Grundeinstellung in der Mannschaft passt beim Aufsteiger. „Ich habe immer einen Kader von 24, 25 Spielern beim Training, die Motivation ist von alleine da. Die Jungs haben einfach Bock und das, obwohl sie keinen Cent verdienen, was in der Landesliga unüblich ist“, schwärmt Lehnen. Taktisch bringt die Mannschaft eine gewisse Flexibilität mit. „Das macht es für uns als Trainerteam leichter. Wir können die Dreierkette spielen, wir können die Viererkette spielen und uns so auf den Gegner einstellen“, sagt Lehnen, dessen Mannschaft diese Variabilität auch gegen die Topteams der Liga hilft. So rang Helpenstein Tabellenführer Eintracht Verlautenheide etwa ein 0:0-Unentschieden ab und besiegte den Tabellendritten Sportfreunde Düren. „Wir haben uns dem Gegner angepasst. Und das, was wir unter der Woche erarbeiten, setzen die Jungs am Wochenende um“, sagt Lehnen. Dass der junge Kader des SVH in der Landesliga gleich so gut funktioniert, ist zusätzlich eine wichtige Erkenntnis. „Die Spieler können und müssen noch viel lernen, aber wir haben noch lange nicht das Maximum erreicht – das macht mich zuversichtlich“, sagt Lehnen.