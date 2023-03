„Spiel bestand zu 50 Prozent aus Kopfbällen“ SV Helpenstein gewinnt Krampf-Spiel gegen den SV Rott

„Danach haben wir das Ding über die Zeit gerettet. Wir haben mittlerweile gelernt, in dieser Situation souveräner und ruhiger zu bleiben und uns kein Tor mehr zu fangen“, sagte Lehnen. Dabei bekam sein Team auch noch die unfreiwillige Hilfe von Rotts Terence Mbrah Aikins, der die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl kam der SVH noch einmal zu Konteransätzen, eine echte Tormöglichkeit gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten aber nicht mehr – der SV Helpenstein sammelt gegen Rott die nächsten drei Punkte ein und klettert in der Tabelle auf den neunten Platz.