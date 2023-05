4:1-Erfolg über Union Schafhausen SV Helpenstein feiert historischen Sieg über den Spitzenreiter

Und in der 30. Minute führte Helpenstein dann sogar 1:0, als Dominik Hahn einen Freistoß hoch in den gegnerischen Fünfmeterraum schlug, wo der Ball aufsetzte, an die Latte sprang, genau vor die Füße von Henrik Hayen, der den Ball dann über die Linie stocherte. Die Verunsicherung in der von den Helpensteinern gestressten Gäste-Abwehr wurde zunehmend größer, und als sich Julian Fratz in der 40. Minute einen verunglückten Rückpass Richtung eigenem Torwart leistete, hatte der pfiffige Niklas Hermanns aufgepasst, und spitzelte den Ball an Union-Keeper Claßen vorbei zum 2:0 der Gastgeber ins Tor (42.).