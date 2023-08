Sieg über den 1. FC Düren II SV Helpenstein dreht einen 0:2-Rückstand zur Pause

Dabei hätte die Zweitvertretung des Regionalligisten aus Düren zur Halbzeit sogar noch deutlicher führen können. Mit geschickten Ballpassagen aus der eigenen Abwehr heraus stürzten die Gäste die Platzherren in der Anfangsphase der Partie von einer Verlegenheit in die andere. Ein Glück, dass wenigstens Neu-Keeper Eric Wille auf dem Posten war, immer wieder klärend eingreifen konnte, und so einen noch höheren Rückstand verhinderte. Machtlos war er allerdings schon in der 6. Minute, als Meric-Nuh Gültekin einen von Henrik Hayen an Moritz Borell verursachten Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung nutzte. Nachlegen konnten die Dürener aber erst mal nicht. Sie scheiterten entweder an Wille, einmal rettete für ihn Hendrik Höfels auf der Torlinie, oder zielten neben das Tor. In der 36. Minute war es dann aber doch soweit – und das verdiente 2:0 fiel noch vor der Halbzeit. Über die rechte Seite war einmal mehr Außenverteidiger Aurel Demir mit nach vorne gestürmt, wurde von seinem Mittelfeldspieler Gültekin in Szene gesetzt, um dann mit einem fulminanten Rechtsschuss genau in den Winkel zu treffen. Und mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ging es dann auch in die Kabine, aus der die Platzherren wie verwandelt zurückkamen.