1:0-Erfolg über SC Germania Erftstadt-Lechenich Robin Jackels staubt zum Überraschungssieg für Helpenstein ab

Schließlich ging es mit einem für Helpenstein schmeichelhaften 0:0 in die reichlich bemessene Pause. Bei den sommerlichen Temperaturen eine vom Schiedsrichtergespann auch angemessene Maßnahme. Als es dann endlich weiterging, und Helpenstein schon in der 54. Minute mit einem Doppelwechsel reagierte, war man schon zwei Minuten später erfolgreich. Julian Hahn überraschte Germanias Torwart Grüttner mit einer Art Bogenlampe, die dieser nicht zu fassen bekam. Robin Jackels, am Sonntag sicher wieder einer der fleißigsten in Reihen des SV, setzte nach, und drückte den Ball in Abstaubermanier mit dem Kopf über die Linie, es hieß 1:0.