Aufsteiger beendet Saison auf Platz neun Neun-Tore-Spektakel zum Abschluss beim SV Helpenstein

Kohlscheid wurde bissiger, ging entschlossener in die Zweikämpfe, und kam so in der 38. Minute auch zum 2:1, als Koerfer im Mittelfeld ein Duell verlor, der angespielte Lucas Götte nutzte auch diese Chance, es hieß 1:2. Die Verunsicherung in den Helpensteiner Reihen nutzte der Gast aus der Stadt Herzogenrath sofort, setzte nach, und Mittelfeldakteur Daniel Simon Ott wuchtete den Ball aus der Distanz zum 1:3-Halbzeitstand unter die Latte.