Ganz oben dran jetzt Last-Minute-Sieg für den SV Helpenstein

Die rund 250 Zuschauer an der Dürener Blücherstraße sahen ein abwechslungsreiches Spiel, in dem Helpenstein nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung ging. Nach einem weiten Abschlag von Torwart Eric Wille kam Julian Hahn mit dem Kopf einen Tick eher an den Ball als der aus dem Tor eilende Dürener Keeper Mamadi Conde – und Helpenstein führte. Aber nur bis zur 27. Minute. Da verwandelte der auffällige Ali Alawie für die Sportfreunde nämlich einen Freistoß direkt und sehenswert zum 1:1. SV-Keeper Eric Wille hatte da keine Chance einzugreifen. Bei wechselnden Spielanteilen ging es mit diesem 1:1 dann auch in die Halbzeitpause.