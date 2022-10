Niederlage im Landesliga-Derby : Helpenstein verliert Abwehrschlacht gegen Schafhausen

Gegen Union Schafhausen kassierte der SV Helpenstein seine fünfte Saisonpleite. Foto: Nipko

Fußball-Landesliga Im Derby gegen Union Schafhausen zeigt sich der SV Helpenstein auf Augenhöhe, unterliegt aber durch ein Freistoßtor mit 0:1. Trainer André Lehnen spricht von einem „0:0-Spiel“.

Nach der 0:5-Pokalklatsche im August gab es nun auch in der Liga das Derby zwischen Union Schafhausen und dem SV Helpenstein – und das sollte deutlich enger werden als das damalige Pokalspiel. Ein direkter Freistoßtreffer von Yves Henkens entschied die Abwehrschlacht letztlich zugunsten der Union.

Der tiefe Platz im Kuhlert, die gute Kulisse mit rund 250 Zuschauern und Regenwetter – alles war angerichtet für ein umkämpftes Derby. Offensiv passierte im ersten Durchgang zunächst allerdings nicht viel. Die einzige echte Möglichkeit für den SV Helpenstein – der ohne den verletzten Torjäger Christian Koerfer antrat – hatte Ibrahim Karpuz nach sechs Minuten: Nach einem guten Dribbling setzte der 19-Jährige den Ball aber links am Tor vorbei. Ansonsten spielte sich die Partie im ersten Spielabschnitt mit vielen intensiven Zweikämpfen vor allem im Mittelfeld ab. „Taktisch haben wir eine gute Leistung hingelegt“, sagte Helpenstein-Trainer André Lehnen.

Schafhausen, das als Vizemeister der Vorsaison durchaus Favorit gegen den Aufsteiger war, versuchte das Spiel ab Beginn der zweiten Halbzeit zu dominieren. Entsprechend kam die Union dem Tor der Gäste immer näher. Erste Schussversuche von Stefan Jörling und dem eingewechselten Justin Küppers konnte die SV-Abwehr aber abblocken, bevor es richtig gefährlich werden konnte. „Es war ein typisches 0:0-Spiel, bei dem eigentlich nicht viel passiert“, sagte Lehnen.

Wie es bei solchen Spielen häufig so ist, brachte ein Standard im Endeffekt die Entscheidung. Aus ungefähr 25 Metern Entfernung nutzte Mittelfeldmann Henkens in der 77. Minute den Überraschungseffekt: Helpenstein-Schlussmann Torben Fritzsche rechnete mit einer Hereingabe, Henkens brachte den Ball per Freistoß aber direkt auf das Tor – und sorgte so für den entscheidenden Treffer. „Torben Fritzsche hat nachher direkt gesagt, dass das Tor auf seine Kappe geht und hat sich bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Lehnen.

In der Schlussviertelstunde warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Aber weder Dominik Hahn per Kopf (83.) noch Robin Langer per direktem Freistoß (89.) schafften es, den Ball im Tor unterzubringen. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Helpenstein noch ein letztes Mal nach vorne: Yannick Schenesse zog aus 17 Metern ab, aber Union-Torwart Carlo Claßen parierte stark und hielt so den Sieg fest.

„Es ist enttäuschend, weil wir den Punkt verdient gehabt hätten. Wir waren mit Schafhausen auf Augenhöhe – im Vergleich zum Pokalspiel sieht man: Wir kommen immer näher. Es ging heiß her, deswegen freuen wir uns auf das Rückspiel“, sagte Lehnen und fügte an: „Ich musste die Jungs nachher in der Kabine aufrichten. Wir haben alles reingehauen, viele Zweikämpfe geführt. Aber so ist das eben im Fußball.“