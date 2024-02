Hinrundenbilanz SV Helpenstein Ohne Geld – aber mit reichlich Punkten

Für die Testspiele hat Lehnen überwiegend hochkarätige Gegner gewinnen können. Gegen Regionalligist, Nachbar und Kooperationspartner Beeck gab es ein 0:5. Den Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven schlug Helpenstein dafür 2:1. Gegen den weiteren Mittelrheinligisten Blau-Weiß Königsdorf testet der SVH am Samstag, ehe zum Abschluss am 7. Februar die Partie bei Bezirksligist Concordia Oidtweiler ansteht. Bei Ligaprimus Weiden startet der SVH am 18. Februar in die Meisterschaft. Die Kluft zwischen beiden Klubs bringt Lehnen so auf den Punkt: „Weiden hat ein einwöchiges Trainingslager im türkischen Belek absolviert, und wir waren in der Soccerhalle in Erkelenz.“