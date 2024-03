Remis in Erftstadt Helpenstein nimmt Punkt vom „Flugplatz“ mit

Im Vorfeld der Partie bei Germania Erftstadt-Lechenich hatte André Lehnen, Coach des SV Helpenstein, den Erftstädter Kunstrasen wegen dessen ungewöhnlich großen Ausmaßen als „Flugplatz“ bezeichnet. Um in diesem Bild zu bleiben: Gerade noch rechtzeitig vor dem einsetzenden Nachtflugverbot setzte der SVH dort am Freitagabend punktemäßig zum Abflug an: Dank des 2:2-Ausgleichs durch Lukas Appel in der ersten Minute der Nachspielzeit nahm der Gast einen Zähler mit nach Hause.