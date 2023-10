Heimniederlage in Landesliga Helpenstein müht sich vergebens gegen Lindenthal-Hohenlind

Offensiv hatte Helpenstein wenig bis gar nichts zu bieten. Ein Distanzschuss von Julian Hahn in der 6. Minute sowie ein verunglückter Kopfball von Robin Langer nach einer Ecke waren das einzige, was der SV so halbwegs vorweisen konnte. Der SV agierte allerdings auch arg dezimiert: Florian Storms und Robin Jackels pausierten wegen ihrer fünften Gelben Karte, Dominik Hahn und Dominic Sinanoglu standen wegen Verletzung nicht zur Verfügung, auch Ertugrul Kabadayi fehlte. In der 24. Minute gab es erneut einen Eckball für die Borussia: Mittelfeldantreiber Jan-Eric Birken brachte eine wohl einstudierte Variante an die Strafraumgrenze, wo Ivan Irmiev direkt mit dem linken Fuß abzog und flach unten rechts zum 1:0 traf. Helpensteins Torwart Eric Wille hatte keine Abwehrchance.