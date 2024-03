Fußball-Landesliga Helpenstein kassiert Ausgleich in Nachspielzeit

Der SV Helpenstein erreichte Am Wochenende ein 1:1-Remis gegen die Spielverein Breinig-Breinigerberg. Ein insgesamt gerechtes Ergebnis, auch wenn der Gast aus der Stadt Stolberg erst in der 6. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielte. Der Treffer zum 1:0 für Helpenstein fiel indes bereits in der 3. Minute. Kapitän Dominik Hahn hatte in Höhe der Mittellinie einen hohen Ball Richtung Strafraum der Gäste geschlagen und fand seinen Angreifer Dominic Sinanoglu als Abnehmer. Gegen die noch unsortierte Stolberger Abwehr – und dessen zögernden Torwart Fernando Liam Nissen Rodriguez – hatte Sinanoglu dann freie Bahn und traf mit einem Heber zum frühen 1:0.