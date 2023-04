Torreiches Remis gegen Germania Erftstadt Helpenstein ist zwiegespalten trotz spätem Punktgewinn

Wie das 3:3 gegen Germania Erftstadt-Lechenich für den SV Helpenstein einzuordnen ist, ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite spricht der SV-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit für einen gewonnenen Punkt. Auf der anderen Seite legte Helpenstein ein gutes Spiel hin, das durchaus auch zu drei Punkten hätte führen können. „Am Ende haben wir Erftstadt auf Distanz gehalten und nehmen diesen Punkt so mit“, sagt SV-Trainer André Lehnen.