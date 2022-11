Abgeklärte Leistung gegen Lich-Steinstraß : Helpenstein gelingt mit Sieg der Befreiungsschlag

Doppeltorschütze Robin Langer zieht ab und kommt noch am Torhüter Florian Leipertz vorbei zum 2:0. Foto: Nipko

Fussball-Landesliga In einer ereignisreichen Partie siegt der SV Helpenstein am Ende souverön mit 4:1 Germania Lich-Steinstraß. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte sich der SV abgeklärt.

Von Herbert Grass

Mit dem 4:1 (3:1) Heimsieg gegen Mitaufsteiger und Tabellennachbar FC Germania Lich-Steinstraß gelingt dem SV Helpenstein der Befreiungsschlag – und damit der Anschluss an das untere Mittelfeld der Landesliga. Und auf dem Kunstrasen im Wildenrather Stadion ging es sofort richtig zur Sache: Schon in der 1. Minute kam Lich-Steinstraß‘ Mittelstürmer Hussein Alawie frei zum Abschluss, scheiterte mit seinem Flachschuss aber am gut reagierenden Torben Fritsche im Helpensteiner Tor. Nur zwei Minuten später verdaddelte dann Rocco Hoitink auf der anderen Seite ein tolles Zuspiel von Kapitän Dominik Hahn mit einem Stockfehler.

Es ging hin und her, und nach fünf Minuten kam der schussgewaltige Gästelinksaußen Marvin Büttner zum Abschluss, traf aber nur das Außennetz. In der 10. Minute fiel dann der von den Platzherren so energisch angestrebte Treffer zum 1:0: Der fleißige und auch ballsichere Niklas Hermanns hatte sich an der rechten Außenlinie freigespielt, Christian Koerfer maßgerecht mit einem flachen Zuspiel in Szene gesetzt, und der drückte den Ball dann auch unerreichbar für Gästekeeper Florian Leipertz vorbei ins Tor. Der SV setzte gleich nach, scheiterte diesmal aber in Gestalt von Robin Langer an Leipertz.

Nach der dann folgenden eigenen Ecke wären die „Helpensteiner“ fast überrascht worden, zum Glück für sie trafen die Gäste nach einem schnellen Konter nur den Pfosten. Erfolgreicher dann wieder die Platzherren: Der enorm fleißige Ron Elsermann hatte sich als Mittelfeldspieler wieder mal in die vorderste Linie orientiert, sah den mitgelaufenen Robin Langer in der Mitte, bediente diesen und Langer schob die Kugel ruhig und locker zum 2:0 ins Netz.

Aber auch dieser Rückstand warf die spielstarken Gäste aus dem Fußballkreis Düren nicht aus der Bahn. Immer wieder von Trainer Michael Hermanns angetrieben, versuchten sie, nach vorne zu spielen. In der 42. Minute belohnten sie sich für ihr Bemühen, erzielten den 1:2-Anschlusstreffer: Nach einem Freistoß von der linken Seite konnte Torwart Fritsche nach einem Querschläger einen Einschlag noch verhindern, aber gegen den anschließenden Kopfball von Ali Makki aus Nahdistanz war er machtlos.

Ein Gegentor so kurz vor der Halbzeit passte Helpenstein natürlich überhaupt nicht in den Kram. Was also tun? Am besten sofort zurückschlagen. Schnell wurde der Ball in die Spitze gespielt – Rocco Hoitink behauptete sich, spitzelte den Ball im richtigen Moment und mit richtigem Timing zu dem links durchstartenden Langer, der den erneut machtlosen Leipertz im Tor überlistete und zum 3:1-Halbzeitstand traf.