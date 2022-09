Nach Rückstand Spiel gedreht : Helpenstein feiert ersten Saisonsieg

Fußball-Landesliga Gegen Düren liegt der Helpenstein zunächst mit 0:1 zurück, kann die Partie im Anschluss aber noch drehen. Trainer André Lehnen sieht sein Team nun „angekommen“ in der Landesliga.

Der Knoten bei Landesliga-Aufsteiger SV Helpenstein ist geplatzt: Im fünften Saisonspiel gab es gegen die Sportfreunde Düren den ersten Sieg. Die Mannschaft von Trainer André Lehnen setzte sich vor über 100 Zuschauern mit 2:1 durch. Die Mannschaft des SV hatte sich sichtlich etwas vorgenommen und übernahm früh die Kontrolle – Dürens Schlussmann Morttha Alkheder verhinderte allerdings in einem kampfbetonten Spiel die frühe Führung der Helpensteiner: Erst scheiterte Rocco Hoiting aus kurzer Distanz am Torwart, dann gelang es Julian Hahn und Ibrahim Karpuz ebenfalls nicht, Alkheder zu überwinden.

Das Tor fiel dafür auf der anderen Seite für Düren: Nach einem Freistoß aus halblinker Position stand Torjäger Marcel Reisgies richtig und köpfte zur 1:0-Führung ein (35.). „Da haben wir kurz geschlafen“, sagte SV-Trainer Lehnen, dessen Mannschaft sich vom Rückstand nicht beirren ließ und noch vor der Halbzeitpause eine Antwort parat hatte. Eine Einzelleistung des starken Ron Elsermann führte zum Ausgleich: Der 19-Jährige überwand im Zentrum vier Gegenspieler und vollendete aus 16 Metern in die linke untere Ecke (45.). „Das war echt ein Sahnedribbling“, sagte Lehnen.

Mit dem Remis ging es in die Halbzeitpause. „Wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit weiter Druck zu machen“, sagte Lehnen. Das gelang: Auch im zweiten Spielabschnitt erspielte sich der Aufsteiger die ein oder andere Chance. Wie im ersten Durchgang war aber zunächst immer wieder bei Torhüter Alkheder Endstation – bis zur 85. Minute. Elsermann fand an der Strafraumkante Stürmer Christian Koerfer, der ins linke Eck zum 2:1 einnetzte. Wie beim ersten Treffer war der junge Elsermann beteiligt, der sich für den Auftritt ein Extralob seines Trainers verdiente: „Ron Elsermann war heute unser bester Spieler auf dem Platz, er hat ein überragendes Spiel gemacht.“