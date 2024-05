Besondere Einwechslungen Helpenstein mit Torfest im letzten Heimspiel von Trainer Lehnen

Mit diesem Spielstand ging es dann in die Pause. Und aus dieser kam Helpenstein mit dem gleichen Elan wieder heraus – und das auch erfolgreich: Robin Jackels erkannte in der 53. Minute die Lücke in der aufgerückten Gästemannschaft, zog alleine auf und davon und netzte vor Torwart Keischgens stehend auch eiskalt zum 3:0 ein. Als in der 68. Minute Dominik Hahn einen an Bruder Julian verwirkten Strafstoß mit „Schmackes“ zum 4:0 nutzte, war die Partie natürlich entschieden.