Sieg gegen GW Brauweiler Helpenstein erfüllt seine ungewohnte Favoritenrolle

Nur sechs Minuten später hatte Dominik Hahn nach einem Foul an Ibrahim Karpuz die Möglichkeit, per Elfmeter auf 2:0 zu erhöhen: Der bisher in dieser Saison tadellose Elfmeterschütze scheiterte aber an Torwart Tom Leven. Was Hahn per Elfmeter nicht schaffte, erledigte Koerfer in der 74. Minute aus dem Spiel heraus: Ein langer Einwurf landete bei Robin Langer, der den Ball per Kopf aufs Tor brachte – Leven hielt stark, aber Koerfer stand richtig und verwertete zum 2:0.