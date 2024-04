Fußball-Landesliga Die „Remiskönige“ aus Helpenstein schlagen wieder zu

Dabei fand Helpenstein am Sonntag gegen den Tabellenzweiten aus Aachen zunächst gut ins Spiel und hatten schon in der 4. Minute durch Ibrahim Karpuz die Führung auf dem Fuß, der nach gutem Zuspiel von Kapitän Dominik Hahn den Ball aber übers Tor setzte. Mehr Glück hatte auf der Gegenseite dann die Eintracht, die in der 6. Minute auch überraschend in Führung ging. Angreifer Lucas Marso zog aus der Distanz einfach mal ab und sein abgefälschter Schuss flog an SV-Keeper Torben Fritsche vorbei unter die Latte, es hieß also 0:1 aus SVH-Sicht.