SV Helpenstein startet in die Landesliga : Der Auftakt verspricht „Aktion pur“

SV Helpenstein feiert den Aufstieg in die Landesliga. Nun steht der Auftakt an. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fußball-Landesliga Der SV Helpenstein trifft in seinem ersten Landesliga-Spiel auf die Reserve des 1. FC Düren – wie der SV eine junge, spielfreudige Mannschaft. Mit der Vorbereitung ist Trainer André Lehnen allerdings nicht zufrieden.

Der Punktspielauftakt ist für den SV Helpenstein schon etwas Besonderes. Vor drei Jahren erst von der Heinsberger Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen, schaffte der Klub in kürzester Zeit den Sprung nun in die Landesliga. Und da geht der SV Helpenstein am Sonntag nun erstmals auf Punktejagd. Sowas hatten die zuvor eigenständigen Vereine SV Arsbeck, Blau-Weiss Dalheim und SV Wildenrath nicht geschafft. Zum Auftakt erwartet der SV Helpenstein auf der Anlage in Wildenrath die U23 des 1. FC Düren, dessen erste Mannschaft gerade in die Regionalliga aufgestiegen ist.

Düren II ist in der Landesliga schon seit einigen Jahren eine feste Größe, also schon ein richtiger Härtetest für die Helpensteiner. „Wir wissen, dass wir uns am Sonntag mit der Außenseiterrolle begnügen müssen“, sagt SV-Cheftrainer André Lehnen. „Wie wir, zählt Düren zu den jüngsten Teams der Liga, ist spielfreudig und äußerst laufstark. Ich denke, alle können sich auf Aktion pur freuen, denn auch wir sind in der Lage, hohes Tempo zu gehen.“

Nach dem Verlauf der Saisonvorbereitung befragt, äußert sich der Trainer doch etwas zurückhaltend. Verletzungen und Urlaube kamen ihm da natürlich nicht gelegen. Und auch das frühe Pokalaus bei Union Schafhausen (0:4) schmeckte ihm gar nicht. Dabei war der SV Helpenstein im vergangenen Herbst im Mittelrheinpokal spektakulär erst auf dem Aachener Tivoli ausgeschieden, verlor da nur 0:2. Viel bitterer aber für Mannschaft und Trainer Lehnen ist beim Eröffnungsspiel der Ausfall von Dominik Hahn, dem Leader, Unterschiedsspieler und Kapitän des Teams.

Hahn ist wegen einer Gelb-Roten Karte, die er sich kurz vor Schluss des Pokalspiels in Schafhausen eingehandelt hat, gesperrt. „Das ist natürlich ein Witz. Bei den Profis wird das anders gehandhabt. Fliegt man im Pokal vom Platz, bis du auch nur für den Pokal gesperrt. Bei uns Amateuren ist das leider anders. Neben Dominik Hahn fehlen uns aber auch Kristian Wurzer wegen Urlaub und Lukas Appel verletzt“, so Lehnen weiter. Aber er will nicht jammern. Der Kader sei nach weiteren Neuzugängen groß und stark genug, auch einmal ohne ihren Chef auf dem Platz, eben Dominik Hahn, auszukommen. Vor allem den Neuzugängen Nick Brünker (kam vom TuS Rheinland Dremmen), Ibrahim Karpuz und Maurice Braun (beide von der U19 des FC Wegberg-Beeck nach Helpenstein gewechselt) traut Lehnen zu, den Sprung in die Stammelf zu schaffen.