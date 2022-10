Landesligist verdient sich Punkt gegen Eintracht Verlautenheide : Defensiver Matchplan des SV Helpenstein geht auf

Fussball-Landesliga Gegen ein starkes Eintracht Verlautenheide verdient sich der SV Helpenstein mit viel Stabilität und Struktur im Spiel einen Zähler. Mit dem 0:0 ist Coach André Lehnen mehr als zufrieden. In der kommenden Woche soll dann auswärts endlich gepunktet werden.

Nach dem 0:4 gegen Germania Erftstadt-Lechenich aus der Vorwoche, ist der SV Helpenstein zurück in der Spur. Gegen die favorisierte Eintracht Verlautenheide gab es ein torloses Remis. „Wenn mir vor der Partie jemand gesagt hätte, dass wir 0:0 gegen Verlautenheide spielen, hätte ich das definitiv unterschrieben“, sagte Helpenstein-Trainer André Lehnen, der die Eintracht zu den besten drei Teams der Liga zählt.

Ausschlaggebend für den Punktgewinn im Heimspiel war vor allem der defensive Matchplan, der mit der Rückkehr von Kapitän Dominik Hahn noch einmal zusätzlich an Struktur gewann. „Er hat uns sehr viel Stabilität und Sicherheit gegeben“, lobte Lehnen seinen Leader. Ein Fokus des SVH lag auch auf Eintracht-Spielmacher Mark Szymczewski, der von Beginn an aus dem Spiel genommen werden sollte. „Das ist uns weitgehend gelungen“, so Lehnen.