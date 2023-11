Spitzenspiel in der Kreisliga A Duell der Überflieger in Millich

Wesentlich gelassener ist die momentane Situation bei Gegner Kückhoven. Mit 13 Punkten auf dem Konto steht die Mannschaft von Trainer Dirk Valley auf dem neunten Tabellenrang. Auffällig ist bislang die starke Defensivleistung der Germania, hat man doch erst 16 Gegentreffer kassiert – das hat ansonsten lediglich Ay-Yildizspor Hückelhoven vorzuweisen und das ist schließlich ein Top-Team. Auf der anderen Seite gelangen den Kückhovenern auch erst 16 Tore, was wiederum ausbaufähig ist. Der Druck auf die Gäste ist insgesamt zwar nicht so groß, wie jener, der auf den Schwanenbergern lastet, dennoch will Dirk Valley mit seiner Truppe natürlich gerne Zählbares mitnehmen. Ein Sieg auf fremdem Platz ist Kückhoven allerdings in dieser Saison noch nicht gelungen.