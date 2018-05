Leichtathletik: Kreisrekorde beim Aachener Frühjahrssportfest

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Seniorinnen zeigen sich von bester Seite.

Dabei sprangen Therese Jäger (W40) und Kerstin Krolikowski nahezu bei jedem ihrer Sprünge weiter. Bereits im ersten Sprung kam Therese Jäger mit 8,92 m ganz nahe an ihren Kreisrekord, der bei 8,99 m steht. Kerstin Krolikows konterte mit 8,94 m. Auch ihr Kreisrekord steht bei 8,99 m, allerdings in der W45. Anja Deckers erzielte bereits mit ihrem allerersten Dreisprungversuch mit 8,51 m die Norm für Mönchengladbach. Im dritten Versuch steigerte Therese Jäger ihren Rekord auf starke 9,03 m, dem ersten 9-Meter-Sprung in ihrer Seniorinnenzeit. Anja Deckers hatte sich mittlerweile über 8,65 m auf 8,68 m gesteigert. Im vierten Versuch legte Kerstin Krolikowski einen tollen Versuch in die Grube, der mit 9,12 m gemessen wurde. Auch das bedeutete neuen Kreisrekord für sie. In den nächsten beiden Versuchen übertraf sie mit 9,02 m und 9,08 m noch zwei weitere Male die 9 Meter Marke und verzeichnete damit eine sehr starke Serie.