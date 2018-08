Kreispokal: Von den zwölf A-Ligisten bleiben drei auf der Strecke

Kreispokal : SV Helpenstein bleibt auf der Strecke

Marc Jansen hilft als Spielführer und Ausputzer seiner Mannschaft und bringt den Ball aus der Gefahrenzone. Nach einer Vorlage von Arndt Schulte köpft Alex Ostrowski 1:0 . Foto: NIPKO

Kreis Heinsberg Die Partien der A-Ligisten: Von den zwölf A-Ligisten fliegen neben Helpenstein noch Breberen und Geilenkirchen raus.

In der Mehrheit kam es in der ersten Runde des Kreispokales zu Favoritensiegen. Für eine Überraschung aber sorgte B-Ligist 1. FC Wassenberg/Orsbeck, der den SV Helpenstein mit 7:6 im Elfmeterschießen aus dem Pokal kegelte. Ein gelungener Einstand für den neuen Coach Sven Kuypers.

SV Waldfeucht/Bocket – SV Waldenrath/Straeten 1:2 (0:0). Was für ein bitteres Aus für den B-Ligisten. In der 48. Minute brachte Volker Wiedemann den Aussenseiter in Führung. Die Überraschung lag deutlich in der Luft, als der eingewechselte Lars Dahlmanns den Ausgleich für den Gast markierte (86.). Quasi mit dem Schlusspfiff erhielt Waldenrath dann einen Foulelfmeter, den Johannes Jansen eiskalt zum 2:1-Sieg einschob, und seinem neuen Trainer Maik Honold einen gelungenen Einstand ermöglichte.

SV Ophoven – FC Wanderlust Süsterseel 0:7 (0:3). Ohne Chance war der unterklassige Gastgeber gegen überzeugende Selfkänter. Nachdem Julien Feiter das 1:0 gemacht hatte (6.), kamen die großen Momente von Nassir Laziz.Der Süsterseeler Stürmer war in der 16., 40. und 48. Minute erfolgreich und es hieß 4:0 für die Gäste. Nach einem Eigentor von Kevin Domingues hieß es 5:0, ehe Robin Paul Jansen (76.) und Julien Feiter mit seinem zweiten Treffer (85.) den Endstand von 7:0 herstellten.

SVG Aphoven/Laffeld - SV Golkrath 0:3 (0:1). Der C-Ligist wehrte sich tapfer gegen den Gast, auch wenn bereits nach vier Minuten das 0:1 durch Jens Johann Heinrichs fiel. Dabei blieb es dann aber relativ lange Zeit, denn es dauerte bis zur 55. Minute, bis Daniel Demming den A.Ligisten mit seinem Tor zum 2:0 erlöste. Einmal auf den Geschmack gekommen, war es wiederum Demming, der schließlich noch zum 3:0 für seine Farben traf (73.).

Borussia Hückelhoven - FC Randerath/Porselen 2:3 (0:2). Der favorisierte Gast machte sich das Leben selber unnötig schwer. Zunächst lief allerdings alles fahrplanmäßig für Ra/Po, denn Torgarant Sven Regn hatte gleich zweimal zugeschlagen. Zunächst traf der Spielertrainer zum 1:0 (18.), ehe er auch das 2:0 markierte (36.). Randerath verpasste es nun, den Sack rechtzeitig zuzumachen, und plötzlich war die Borussia wieder im Spiel. Peter Greven war es, der Hückelhoven auf 1:2 heranbrachte (64.). Allerdings dauerte die plötzliche Spannung lediglich knappe zehn Minuten an, weil dann Janis Schmitt mit dem 3:1 die Partie entschied (73.). Aber Hut ab vor der Borussia, für die Peter Greven mit seinem zweiten Treffer des Abends, noch das 2:3 markierte (90.).



SG Katzem/Lövenich – FSV Geilenkirchen 1:0 (1:0). Der Aufsteiger in die Kreisliga A setzte sich gegen den (Fast-)Absteiger knapp, aber verdient durch. Damit hat die SG den ersten Test gegen einen der kommenden Meisterschaftsgegner bestanden. Mann des Spiels wurde Alexander Ostrowski, der nach 32. Spielminuten den einzigen Treffer der Begegnung erzielte.

VfL Übach/Boscheln – Sparta Gerderath 2:4 n.V. Ein hartes Stück Arbeit war es für die Jungs von Trainer Christian Schmitz, ehe der Einzug in die zweite Pokalrunde feststand. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Moritz Palenga hatte die Sparta in Front gebracht (62.), doch Kevin Pfeifer gelang per Strafstoß der Ausgleich (73.). Also ging es in die Verlängerung, und da hatte Gerderath zunächst die besseren Karten. Robin Bannert markierte das 2:1 (97.), Teamkollege Sven Jansen erhöhte auf 3:1 (110.). Doch Übach blieb dran und kam in Person von Kevin Apih zum 2:3 (114.). In der Schlussminute sorgte nochmals Sven Jansen mit dem Tor zum 4:2 für Jubel im Lager der Spartaner.

1. FC Wassenberg/Orsbeck – SV Helpenstein 7:6 n.E. (1:1). Die Begegnung an der Weilerstraße nahm einen recht merkwürdigen Verlauf. Ganz früh brachte Robin Langer den Gast im Nachbarschaftsduell in Führung (3.). Nur drei Minuten darauf traf Wassenbergs Zugang Lukas Feiter zum Ausgleich. Danach tat sich lange Zeit wenig, wobei die Heimelf durchaus zu den besseren Möglichkeiten kam. Es blieb aber über 90 Minuten und auch in der Verlängerung beim Unentschieden, so dass ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Den entscheidenden Treffer zum 7:6 für Wassenberg/Orsbeck markierte am Ende Fabian Valicek. Damit sorgte er nicht nur für das Weiterkommen seines Teams, sondern auch für einen prächtigen Einstand des neuen Trainers Sven Kuypers.