SC 09 Erkelenz trifft auf FC Wegberg-Beeck : Vorgezogenes Pokal-Topspiel am Freitagabend

Beecks Neuzugang Folajomi Orolade (r.) kam im mit 8:1 gegen Niederrhein-Oberligist 1. FC Monheim gewonnenen ersten Testspiel des Neu-Mittelrheinligisten ab der zweiten Halbzeit zum Einsatz und lieferte dabei speziell einige beachtliche Kostproben seiner Schnelligkeit ab. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Kreispokal Im Kreispokal messen sich am Freitagabend der SC 09 Erkelenz und der FC Wegberg-Beeck im vorgezogenen Spiel der zweiten Runde. Auf den anderen Plätzen der Region wird gleichzeitig noch Runde eins gespielt. Auch dort stehen interessante Begegnungen an.

Von Mario Emonds

Christian Grün war beeindruckt: „Auch wenn der Gegner es Beeck nicht allzu schwer gemacht hat: Das hat der FC schon richtig gut hingekriegt – speziell in der Offensive mit gutem Direktspiel“, sagte der Coach des Bezirksliga-Aufsteigers SC 09 Erkelenz im Beecker Waldstadion. Dort beobachtete er gemeinsam mit seinem Torwarttrainer Hermann-Josef Siemes das erste Testspiel des Neu-Mittelrheinligisten – und das hatte es in sich: Den Niederrhein-Oberligisten 1. FC Monheim, der noch Ende Juni Bundesligist VfL Bochum im Test ein vielbeachtetes 1:1 abgetrotzt hatte, fertigten die Kleeblätter sage und schreibe mit 8:1 ab.

Dabei trafen alle fünf Stürmer – zum einen die drei Neuen: Dogukan Türkmen gleich doppelt, Dimitrios Touratzidis und Tarik Handzic je einmal. Dazu lochten auch die langjährigen FC-Stürmer Shpend Hasani und Marc Kleefisch jeweils einmal ein. Die weiteren Treffer besorgten Justin Hoffmanns und kurz vor Schluss Abwehrmann Nils Hühne mit einem spektakulären Weitschuss. Da war auch FC-Coach Mark Zeh sehr zufrieden – erst recht wegen des flotten Kombinationsspiels seiner Schützlinge.

INFO Die weiteren Runden werden dienstags gespielt So geht es weiter Bis zum Halbfinale werden alle weiteren Runden jeweils an einem Dienstag gespielt: die zweite Runde am 26. Juli, das Achtelfinale am 2. August, das Viertelfinale am 9. August und das Halbfinale am 16. August.

Grün war natürlich nicht aus bloßem Interesse vor Ort, sondern aus einem handfesten Grund: Am Freitag (Anstoß 19.30 Uhr auf dem Erkelenzer Josef-Geiser-Kunstrasenplatz) trifft sein SC 09 im Schlagerspiel der 2. Runde eben auf ­Beeck – parallel zu der ansonsten dann ausgetragenen 1. Runde ermitteln Erkelenz und Beeck bereits den ersten Achtelfinalisten.

Das ist möglich, weil beide auf Verbandsebene spielen und daher im Kreispokal erst in der 2. Runde einsteigen müssen. „Es ist einfach schön, nach langer Zeit so ein Spiel mal wieder in Erkelenz zu haben. Natürlich sind wir dabei der krasse Außenseiter“, sagt Grün, der aktuell 21 Mann im Kader stehen hat. „Ein weiterer kommt noch dazu. Doch der muss erst mal aus dem Ausland zurückkommen.“

Fürs Pokalspiel erwartet Grün speziell das, was zurzeit auch in der Vorbereitung schwerpunktmäßig ansteht: „Da werden wir wieder gut ans Laufen kommen.“ Und Zeh hofft, dass seine Jungs an die Monheim-Vorstellung anknüpfen werden: „Auch diese Partie gehen wir wieder sehr konzentriert an. Und natürlich wollen wir die nächste Runde erreichen.“

In allen weiteren Partien am Freitag geht es darum, erst einmal die 2. Runde zu erreichen. Bereits geschafft hat das B-Ligist SV Holzweiler, der am Mittwoch sein Erstrundenspiel bei C-Liga-Aufsteiger Concordia Birgelen erwartungsgemäß klar mit 5:0 gewonnen hat. Und am Donnerstagabend standen drei weitere Partien an, die bei Redaktionsschluss aber noch nicht beendet waren.

Der Großteil folgt aber am Freitagabend. Eigentlich sollte die erste Runde am Dienstagabend gespielt werden. Wegen der prognostizierten und dann auch eingetroffenen großen Hitze hatte der Kreisvorstand mit Blick auf die Gesundheit der Aktiven diesen Spieltag aber auf den Freitag verschoben – eine völlig richtige Entscheidung.

Aus Sicht des Erkelenzer Lands sind zwei Partien besonders interessant. Zum einen stehen sich im A-Liga-Duell Aufsteiger SV Schwanenberg und Vizemeister Ay-Yildizspor Hückelhoven gegenüber. Und zum anderen treffen im Hückelhovener Derby B-Ligist TuS Jahn Hilfarth und A-Ligist VfJ Ratheim aufeinander.

Gleich zwei ehemalige ­Beecker Spieler feiern zudem mit ihrem neuen Verein ihren Einstand als Spielertrainer in einem Pflichtspiel: Stefan Thelen, der seinen Heimatverein, C-Ligist SV Immerath, übernommen hat, trifft auf B-Ligist SV Adler Effeld. Und Danny Fäuster, der nun beim ambitionierten B-Ligisten SV Brachelen das Sagen hat, bekommt es mit Klassenkamerad FSV Geilenkirchen zu tun. Diese Partie pfeift übrigens der ranghöchste Funktionär im Fußballkreis: Michael Kranz ist schließlich auch Vorsitzender des Fußballkreises Heinsberg.

Zwei Vereine aus dem Erkelenzer Land mussten sich dagegen schon in der Qualifikation verabschieden – jeweils in der Verlängerung. Auf diese Art verlor C-Ligist VfR Granterath 2:4 beim VfR Übach-Palenberg, der nun auch nur noch C-Liga spielt.