Qualifikation für den Kreispokal Viererpack Janes – Würm-Lindern besiegt Ligakonkurrent Rurich

Ehe am Dienstagabend die erste Runde des Heinsberger Kreispokals angepfiffen wird, mussten am Freitagabend einige Teams zunächst eine Qualifikations-Runde spielen. Dabei kam es zum interessanten Aufeinandertreffen zweier zukünftiger Konkurrenten in der Kreisliga A, denn Aufsteiger Germania Rurich empfing Bezirksliga-Absteiger SG Union Würm-Lindern zum Match.