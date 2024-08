2. Runde im Kreispokal Erkelenz dreht Spiel gegen Hilfarth in Schlussminuten

Einen überzeugenden Auftritt legten auch die Sportfreunde Uevekoven aus der Bezirksliga hin, und siegten klar mit 6:1 Treffern bei A-Ligist SV Schwanenberg. In einem guten Spiel ging Uevekoven in der 9. Minute durch Oguzhan Özdemir in Führung. Die Gäste blieben am Drücker und erhöhten durch Sven Jansen auf 2:0 (36.). Doch Schwanenberg hielt dagegen, und als bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit lief, traf Tim Hintzen per Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel machte der Favorit aus Uevekoven direkt Druck und nach Zuspiel von Joshua Holtby, gelang Lukas Köllermeyer das 3:1 für die Sportfreunde. Weitere Treffer fielen anschließend durch zwei Tore von Neuzugang Danny Richter (kam aus Millich), einen davon per sehenswertem Volleyschuss, und Mika Florian Johnen.