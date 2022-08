Halbfinale des Kreispokals : Millich verliert spät gegen Schafhausen

Erst in der 75. Minute gelingt den Schafhausener das 0:1: David Jennissen erwischt den Ball noch mit dem Hinterkopf. Foto: nipko

Fußball-Kreispokal Im zweiten Halbfinale des Kreispokals hält Roland Millich gegen Landesligist Schafhausen lange ein 0:0 – muss sich am Ende aber trotzdem geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Auch im zweiten Halbfinale des Kreispokales blieb die große Überraschung aus. Nachdem am Tag zuvor Mittelrheinligist Wegberg-Beeck souverän Kückhoven mit 4:0 besiegte, unterlag am Mittwoch A-Ligist SV Roland Millich daheim Union Schafhausen aus der Landesliga mit 0:3-Treffern. Damit lautet das diesjährige Endspiel im Pokal Union Schafhausen gegen Beeck.

Die taktische Marschrichtung von Millichs Trainer Nils Brandt war eigentlich alternativlos: Da die Angreifer Danny Richter und Marc Röhlen arbeitsbedingt erst zur zweiten Halbzeit zur Verfügung standen, startete Millich im defensiven 5-4-1-System: „Wir standen durchaus tief und wollten in der Defensive sicher stehen“, sagte Brandt. Vor deutlich mehr als 300 Zuschauern im Willi-Waldhausen-Stadion übernahm der Gast aus Schafhausen direkt die Kontrolle. Fast ständig in Ballbesitz, umlagerten die Jungs von Trainer Jochen Küppers den Millicher Strafraum – ohne dabei allerdings wirkliche Torgefahr zu entwickeln. Und wenn es mal zu Gelegenheiten für Schafhausen kam, dann eher zufällig, wie der eher harmlose Schuss von David Jennissen (36.). So hielt Millich bis zum Pausenpfiff ein verdientes 0:0.

Mit Wiederanpfiff wechselte Brandt nun Richter, Röhlen und auch Tim Peters ein und wollte jetzt etwas offensiver an die Sache herangehen: „Das hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das erhofft hatten“, sagte Brandt. Die Gäste hatten nach wie vor deutlich mehr Ballbesitz und nun kamen die „Einschläge“ immer näher. Die erste Warnung war der Kopfball von Stefan Jörling, der völlig freistehend über das Tor zielte (53.). Für noch mehr Offensivdrang sollte auch Niklas Demming sorgen: Der Stürmer, der vom SV Golkrath nach Schafhausen gewechselt war, kam in der 57. Minute aufs Spielfeld. Obwohl die Defensive noch standhielt, war Millich nicht eben vom Glück verfolgt, denn sowohl Jan Schaper als auch Sanny Jost mussten verletzt den Platz verlassen. Mit zunehmender Spieldauer wuchs die Hoffnung bei Aktiven und Zuschauern, dass Millich es zumindest in die Verlängerung schaffen könnte. Doch in der 75. Minute brachte David Jennissen Schafhausen per Kopf in Führung. In der 86. Minute war das Spiel schließlich entschieden, da Julian Fratz, nach schöner Vorarbeit von Phillip Grüttner, das 2:0 markierte. Nach einem Konter fiel dann auch noch das 3:0 für die Union durch Phillip Grüttner.