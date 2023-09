Waldenrath/Straeten besiegt Uevekoven Wie der Papa, so die Tochter – Jana Roggen entscheidet Pokalfinale

Mit dieser Ausbeute steht Uevekoven auf Platz zwei hinter dem SV Deutz – und genau dort treten die Sportfreunde am Sonntag an. In der Vorbereitung hat Arand Deutz beim 2:2 im Testspiel bei der SG Kaarst beobachtet, konnte so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. „Meine Schwester spielt nämlich in Kaarst.“ Seine Erkenntnis: „Deutz ist eine äußerst laufstarke Truppe mit einem sehr guten Trainerteam.“