Kreispokalendspiel in heinsberg Helpenstein kämpft sich gegen Millich zum Pokalsieg

Nach einer Viertelstunde war es dann der wieselflinke Ibrahim Karpuz, der über die rechte Angriffsseite für Verwirrung in Millichs Abwehrverbund sorgte. Doch die ganz große Gefahr erzeugte er auch nicht. Und allmählich kam auch Millich zu Chancen, meist über Danny Richter. Hatte er bei seiner ersten Gelegenheit aus der Distanz noch das Tor von Helpensteins Torwart Torben Fritsche verfehlt, verpasste er in der 41. Minute den Führungstreffer nur denkbar knapp, schoss am linken Torwinkel vorbei. So ging es dann mit einem 0:0 in die Pause.