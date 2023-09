Kreisligist im Mittelrheinpokal Ticket für den Verbandspokal als Krönung für Germania Hilfarth

In der Folgezeit zeigten die Gäste die reifere Spielanlage, obwohl auch Dremmen immer bemüht war, nach vorne zu kommen. Die besseren Chancen lagen freilich aufseiten der Germania. So traf Sebair Ljatifi in der 27. Minute den Pfosten, während Mannschaftskollege Florent Sadiku nach einer Ecke an der Latte scheiterte (37.).