Zweite Kreispokal-Runde am Dienstagabend : Dynamo Erkelenz fordert im Kreispokal den Titelverteidiger

Fussball-Kreispokal In der zweiten Runde des Kreispokals hat Dynamo Erkelenz eine der schwierigsten Aufgaben bekommen. Zudem kommt es zum A-Liga-Duell zwischen Golkrath und TuS Rheinland Dremmen. Der SV Kuckum könnte auf Beeck treffen.

Es hätte in der zweiten Runde des Kreispokals wohl leichtere Gegner gegeben: Am Dienstagabend empfängt Dynamo Erkelenz im Stadion an der Westpromenade den Landesligisten FC Union Schafhausen. Die spielen nicht nur drei Klassen höher als der B-Ligist aus Erkelenz, die Schafhausener reisen auch als amtierender Titelverteidiger in die Erka-Stadt. Während Union in der ersten Pokalrunde am vergangenen Freitag noch nicht antreten musste und als Team auf Verbandsebene erst ab der zweiten Runde in den Wettbewerb startet, hat sich Dynamo mit 2:0 gegen B-Liga-Konkurrent SG Baal-Doven seinen Platz in der zweiten Pokalrunde gesichert. Weiter ist der 2014 neu gegründete Verein in seiner Kreispokal-Geschichte übrigens noch nie gekommen – stets war spätestens in der zweiten Runde Schluss für die Erkelenzer. 2015 und 2016 schaffe Dynamo jeweils den Sprung in diese Runde, scheiterte dann aber jeweils deutlich an den Sportfreunden Uevekoven (9:0) und SG Union Würm-Lindern (7:0). Ein Einzug in das Achtelfinale scheint, angesichts der Stärke von Union Schafhausen, auch in diesem Jahr unrealistisch.