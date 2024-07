Kracher in der zweiten Runde Das sind die Spiele im Kreispokal Heinsberg 2024/25

Während die Teams aus den Kreisligen in der Qualifikation (26. Juli) und der ersten Runde (30. Juli) unter sich sind, steigen in der zweiten Runde auch die Mannschaften aus den Bezirks- und Landesligen sowie der Mittelrheinliga ein. Dort kommt es am 2. August gleich zu einem Top-Duell: Germania Hilfarth (Bezirksliga Staffel 4) erwartet den Landesliga-Aufsteiger SC Erkelenz. Auch der SV Helpenstein, die Sportfreunde Uevekoven, Union Schafhausen, Germania Teveren und Ay-Yildizspor und der FC Wegberg-Beeck aus Regionalliga-Absteiger steigen in dieser Runde dann erst in den Kreispokal ein. Im Vorjahr sicherte sich Helpenstein den Pokalsieg mit einem 1:0-Finalsieg gegen Roland Millich.