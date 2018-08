Kreispokal: B-Ligisten geben in Runde eins Vollgas

Kreispokal : Erste Runde ist hart umkämpft

Szene aus dem Kreispokalspiel Ay Yildizspor vs. Uevekoven - hier wird Mehmet Ali Turan von Bastian Fuecker gestoppt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg Die Partien der B-Ligisten: Im Spiel SV Immertah gegen SC Wegberg zeigt der Schiri gleich vier Gelb-Rote Karten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Für den SV Niersquelle Kuckum verlief die erste Runde des Kreispokals ohne überhaupt zu spielen erfolgreich: Der Gegner SV Breberen trat nicht an, was der Mannschaft den Einzug in die zweite Runde sichert. Hart umkämpft war mit vier Gelb-Roten Karten das Spiel zwischen SV Immerath und SC Wegberg, der SC trug am Ende aber den 4:1-Sieg davon. Spannend blieben auch die Partien zwischen Dynamo Erkelenz und dem SV Grün-Weiß Karken sowie das Spiel zwischen dem FC Eintracht Kempen und dem SV Baal: Beide Spiele endeten erst nach dem Elfmeterschießen.

BC Oberbruch 09 – TuS Jahn Hilfarth 1:2 (0:1). Der BC Oberbruch erzielte in der letzten Minute den Anschlusstreffer, das brachte der Mannschaft aber auch nichts mehr: Hilfarths Christopher Jakob Schröder traf schon eine gute Viertelstunde nach Spielanpfiff zum ersten Tor für den TuS Jahn (17.). In der zweiten Spielhälfte erhöhte Nico Jelinsky auf 2:0 (52.), bevor Oliver Treuner in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Oberbruch erzielte (90.+3).

SV Adler Effeld – SC 09 Erkelenz 0:1 (0:0). Die Partie blieb lange spannend: Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Patrick Ajani erst in der 80. Spielminute für die Gäste. Für den SC 09 Erkelenz geht es so sicher in die zweite Runde.

SV Immerath – SC Wegberg 1:4 (0:1). Lukas Pomp erzielte nach elf Minuten das erste Tor für den SC, in der Nachspielzeit gelang Benni Camphausen aber noch der Treffer zum Ausgleich (45.+2). Die Wegberger starteten besser in die zweite Halbzeit: Jonas Ossenbrink erhöhte auf 2:1 (54.), Lukas Pomp traf zum zweiten Mal und entschied so fast schon das Spiel (70.). So einfach gab der SV Immerath aber nicht auf: Die Mannschaft kämpfte weiter, was jedoch in drei Gelb-Roten Karten in gut zehn Minuten endete. Auch der SC Wegberg erhielt einen Platzverweis. In der letzten Minute legte Lukas Pomp noch einmal nach und machte so den 4:1-Erfolg perfekt (90.).

Viktoria Doveren – DJK Gillrath 6:1 (2:0). Gegen Doveren hatte der D-Ligist keine Chance: Fabian Weckauf traf für die Viktoria (13.), bevor Julian Hickmann auf 2:0 erhöhte (44.). Nach der Halbzeitpause erzielte zunächste Kevin de Burg den Anschlusstreffer für DJK Gillrath (52.). Per Eigentor verhalf Dennis Bressan der Viktoria zum 3:1 (60.). Mit seinem zweiten Treffer im Spiel legte Fabian Weckauf nach (68.), kurz vor Spielende trafen Andre Handschumacher und Kevin Hermandung (81.+88.): Mit je einem weiteren Tor sicherten sie Viktoria Doveren den 6:1-Sieg und stehen mit der Mannschaft so in der nächsten Runde.



Fußball : SC Wegberg siegt in der letzten Minute

zurück

weiter

SV SG Venrath – SV Schwanenberg 0:6 (0:3). Das erste Tor für die Schwanenberger fiel schon nach zwei Minuten, danach lief das Spiel weiter rund für die Gäste. „Die Partie war von Anfang an eine klare Geschichte, wir haben Venrath keine Chance gelassen“, fasst Ralf Anic, Trainer der Schwanenberger zusammen.

Ay-Yildizspor Hückelhoven – Sportfreunde Uevekoven 4:5 n.V. (2:1). Schon gleich am Anfang zeigte sich das Hin und Her der Mannschaften deutlich: In der vierten Minute traf Dominik Kruczek für die Sportfreunde, nur Sekunden darauf gelang aber Mehmet Ali Turan der Ausgleich. Kurz vor der Pause erhöhte Turan auf 2:1 (45.), in der zweiten Hälfte erzielte Dominik Kruczek das 2:2 (53.), Tim Noel Jansen und Kruczek trafen im Doppelpack und brachten so zunächst Uevekoven nach vorn (60.+64.). Nur drei Minuten später erzielte Ismet Yavas jedoch ein weiteres Tor für Ay-Yildizspor. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Mehmet Ali Turan für die Heimmannschaft auf 4:4 (86.) - so ging es in die Verlängerung: In der 119. Minute entschied Nico Dahlmanns schließlich das Spiel für die Sportfreunde.

Dynamo Erkelenz – SV Grün-Weiß Karken 2:5 n.E. (1:0). Der Aufsteiger aus Erkelenz erzielte schon drei Minuten nach Spielanpfiff das erste Tor für die Gastgeber, die Mannschaft schaffte es aber nicht, darauf aufzubauen: Nach der Halbzeitpause traf Marius Zaunbrecher für Karken (48.). Nach einer torlosen Verlängerung wartete das Elfmeterschießen auf die beiden B-Ligisten: Mit vier verwandelten Treffern schafft es der SV in die nächste Runde.

FC Eintracht Kempen – SV Baal 5:6 n.E. Die beiden C-Ligisten spielten bis ins Elfmeterschießen: Nach der umkämpften Partie zieht der SV Baal dank des 6:5-Erfolgs in Runde zwei ein.