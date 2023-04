Niers-Kicker gewinnen mit 4:0 Wieso der Kuckumer Sieg über Kückhoven zu hoch ausgefallen ist

Das Tor fiel indes wieder auf der anderen Seite: Rico Bischof und Jan Ockun hatten die Rollen quasi getauscht, denn diesmal bediente Bischof seinen Teamkollegen, der zum zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden 2:0 für Kuckum einschoss (37.). Dazu meinte Kuckums Trainer Christoph Scheufen im Anschluss: „Wenn ich ganz ehrlich bin, fiel das 2:0 in einer Phase der Begegnung, in der Kückhoven eigentlich näher am Ausgleich war. So gehen wir mit einem beruhigenden Vorsprung in die Halbzeitpause“, so Scheufen.