Nach 5:3-Sieg am vergangenen Spieltag Wie das Spektakel-Spiel dem SV Roland Millich Rückenwind verleiht

Doch wollen die Millicher oben in der Tabelle dranbleiben, wäre ein Sieg in der Schlei fast schon Pflicht. In der Pflicht sieht derweil Schwanenbergs Trainer Matthias Denneburg seine Mannschaft: „Nach kollektivem Versagen und einem Fehlstart in die Rückrunde stehen wir gegen sehr starke Millicher natürlich mehr unter Druck, als gewollt.“