Erfolg beim SV Niersquelle Kuckum TuS Rheinland Dremmen kommt mit Hartnäckigkeit zum Auswärtssieg

Im Kampf um die Meisterschaft der Kreisliga A, in den der SV Niersquelle Kuckum ohnehin nur noch theoretisch eingebunden war, mussten die Niers-Kicker am Freitagabend eine empfindliche 2:3-Heimniederlage gegen den TuS Rheinland Dremmen einstecken – es war die insgesamt siebte Saisonniederlage. Somit bleibt Kuckum bei 52 Punkten stehen, und kann maximal in dieser Spielzeit noch auf 61 Zähler kommen. Die Dremmener hingegen feierten ihren dritten Sieg in Folge und werden die Saison wohl im gesicherten Mittelfeld abschließen.