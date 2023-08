Leistungssteigerung gegen Dremmen SV Roland Millich siegt auch im zweiten Spiel der Saison

Die erste Halbzeit der Partie verlief am Sonntag zunächst ausgeglichen, und beide Mannschaften erarbeiteten sich erste Möglichkeiten. Doch sowohl Nico Schunk für Dremmen (13.) als auch Felix Bischofs für Millich scheiterten jeweils am gegnerischen Torwart. Und auch in der 21. Minute stand Millichs Darren Rice im Mittelpunkt, als er per Fußabwehr gegen Nico Schunk parierte. Beiden Torhütern bescheinigte Nils Brandt nach dem Spiel eine starke Leistung. Nur wenige Minuten später verpasste Mihail Nastas die Millicher Führung, sodass es bis zum Pausenpfiff 0:0 stand.