Kreisliga-Spitzenreiter emfpängt Tabellendritten Millich gegen Schafhausen II – Topspiel mit Toptorjägern

Vor der Spielzeit zeigte man sich bei der Reserve des Mittelrheinligisten, die von Ralf Anic trainiert wird, optimistisch, will man doch „oben mitspielen“. Das Spiel in Millich ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier Toptorjäger. Schafhausens Maik Römer führt die Torschützenliste der Liga mit zehn erzielten Treffern an. Das schaffte er in fünf Spielen, hat somit die gleiche Quote wie Millichs Danny Richter, der zwar erst sechs Tore gemacht hat, aber auch nur in drei Begegnungen zum Einsatz gekommen war.