Kreisliga-A-Stürmer Pascal Schostock Er will mit über 30 Jahren noch mal in die Bezirksliga

Seither scheint Schostock nicht mehr zu stoppen. 2016 kam der Aufstieg in die Kreisliga A, aus welcher den Millichern dann der direkte Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Und auch heute ist die Bezirksliga nicht mehr in weiter Ferne – mit seinem neuen Verein, dem direkten Liga-Konkurrenten Germania Hilfarth, sorgt Pascal Schostock immer wieder für Höhepunkte in der Kreisliga A und in Pokalspielen. Siege gegen die Mittelrheinligisten Union Schafhausen und Germania Teveren, einen 4:2-Derbysieg gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven – all das hat der Verein auch seinem Top-Torjäger Schostock zu verdanken. Mit 21 Torbeteiligungen ist der Stürmer auch in dieser Saison wieder einer der besten der Liga.