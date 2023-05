Spitzenreiter der Kreisliga A Sportfreunde Uevekoven gastieren nach der ersten Saisonpleite in Golkrath

Will man den Aufstieg wirklich noch realisieren, so zählen für Ay-Yildizspor nur noch Siege, so wie am vergangenen Spieltag beim 4:0-Erfolg über den FC Randerath/Porselen. Sollte man die Sportfreunde aus Uevekoven nicht noch vom Thron stürzen, so wird es wohl auch nichts damit, als Tabellenzweiter aufzusteigen. Das nämlich gilt für alle Zweitplatzieren Teams der neun A-Ligen im Fußballverband Mittelrhein. Die Quotientenregel bestimmt dann, wer in die Bezirksliga aufsteigen darf, und dort sieht es aktuell nicht so gut aus für Hückelhoven, da wohl nur zwei Teams mitaufsteigen werden, und der aktuelle Quotient von Ay-Yildzspor nicht ausreicht.